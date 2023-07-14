Çaya bir ayda 2. zam
ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 9,5 zam yapıldığını duyurdu. Çaya en son haziran ayının başında yüzde 43'lük fiyat artılı yansıtılmıştı.
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Haziran başında yapılan yüzde 43'lük fiyat artışının ardından çaya bir zam daha geldi.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çaya yüzde 9,5 oranında zam yapıldığını bildirdi. Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zam yapılmış oldu.
Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.