Çaya bir ayda 2. zam

Haziran başında yapılan yüzde 43'lük fiyat artışının ardından çaya bir zam daha geldi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çaya yüzde 9,5 oranında zam yapıldığını bildirdi. Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zam yapılmış oldu.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.