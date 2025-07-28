Çaya zam geldi: Fiyatlar bugünden itibaren raflara yansıdı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 oranında yeni bir zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren raflara yansımaya başladı. Kuru çaya en son Haziran ortasında yüzde 15, ondan önce ise Eylül 2024’te yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.

Aylık bazda çaya zam beklentisi

Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın aktardığına göre sektör temsilcileri, Temmuz ayındaki yüzde 3,5 zam oranının ardından Ağustos ayı ve sonrasında da aylık bazda benzer oranlarda çaya zam yapılmasının beklendiğini söylüyor. Söz konusu aylık bazda zamların yıl sonuna kadar devam edebileceği dile getiriliyor.