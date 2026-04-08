Çaya zam geldi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam yapıldı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre 2026 yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala kuru çay fiyatlarına zam geldi.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam yaptı. Yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderildi.
Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zam, 8 Nisan itibarıyla geçerli olacak.