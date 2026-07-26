Çaycuma Sera OTB Hollanda'ya ilk ihracatını gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığının yaklaşık 280 milyon liralık altyapı yatırımı ve yüzde 80 hibe destekli finansman modeliyle hayata geçirilen Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), ilk doğrudan ihracatını Hollanda'ya gerçekleştirdi. Avrupa pazarına aracısız olarak ürün gönderilmesini bölgenin ihracat odaklı üretim modelinde önemli bir eşik olarak değerlendiren TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, “ Yaptığımız ürünün sağlıklı ve AB ülkelerinde kabul edilebilecek nitelikte bir ürün olduğunu kanıtlamış olduk” dedi,

Tarım dışı arazilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla Tarım Bakanlığın yaklaşık 280 milyon TL altyapı yatırımı ve yüzde 80 hibe destekli finansman modeliyle 520 dekarlık alanda kurulan Çaycuma Sera OTB, ilk ihracatını Hollanda’ya salkım domates yaparak gerçekleştirdi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, daha önce tarım dışı olarak değerlendirilen alanın bugün üretimin, ihracatın, istihdamın ve bölgesel kalkınmanın merkezi haline gelme hedefiyle ilerlediğini söyledi. Bölgede; üretimin yüksek teknoloji sera sistemleri, izlenebilir üretim altyapısı, modern kalite kontrol süreçleri, sürdürülebilir üretim anlayışı ve sıfır atık yaklaşımı esas alınarak gerçekleştirildiğini anlatan Kamitoğlu, şunları söyledi:

Ürünümüz Avrupa’ya kalitesini ispatladı

“​​Çaycuma'da topraksız tarım yapıyoruz ve ilkleri yaşıyoruz hep. Bu Türkiye'de zaten Sandıklı'da, Kayseri'de, Antalya'da yoğun bir şekilde yapılıyor. Ama biz üretime başladık, bir deneme üretimiydi. Daha çok aracılar vasıtasıyla iç piyasaya mal gönderdik. Hatta bizim göndermiş olduğumuz ürünler yine aracılar vasıtasıyla İtalya, Kosova, Bulgaristan ve Romanya'ya gitti. Ama ilk ihracatımızı aracısız olarak kendi şirketimiz adına Hollanda'ya yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Bundan dolayı tatbiki mutluyuz. Özellikle bu yaş sebze ürünlerini direk göndermek riskli. Ama biz herhangi bir olumsuz bir dönüş olmadan raporlarımızı yapıp ürünümüzü gönderdik. Ödemelerimizi de aldık. Böylece Çaycuma OTB’de yaptığımız ürünün sağlıklı ve Avrupa Birliği ülkelerinde de kabul edilebilecek nitelikte bir ürün olduğunu kanıtlamış olduk.

Çaycuma olarak dışarıdan talepleri karşılayabilecek kapasitede olduklarını söyleyen Kamitoğlu, “ Bölgedeki tüm arkadaşlarımız da buna hazırlar şu anda. Bizim bundan sonraki ihracattaki hedefimiz buradaki 15 parselin 11'inde domates üretimi yapıyoruz ve 11 parselinde 6 parselde şu anda üretime hazır vaziyetteyiz. Yaklaşık yılda 6 bin ton civarında üretim olacak. Bölge tamamen bittiğinde yılda 11 bin ton civarında bir ihracat ürünümüz olacak. ” diye konuştu.

Çaycuma ülkemizin ulaştığı seviyeyi gösteriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkan Dr. Osman Yıldız’da yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Organize Tarım Bölgelerimiz; planlı üretimin, yüksek teknolojinin, istihdamın ve ihracat odaklı kalkınmanın en güçlü örnekleridir. Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgemizde üretilen ürünlerin Hollanda'ya ihraç edilmesi, ülkemizin tarımsal üretim gücünün uluslararası pazarlarda ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Her karış toprağı üretime kazandırıyor, yüksek katma değer üreten yatırımlarla Türkiye Yüzyıl’ını tarımda da inşa ediyoruz. Üreten, işleyen ve ihraç eden güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Organize Tarım Bölgelerimizi büyütmeye devam edeceğiz."