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Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesi Resmi Gazete'de

Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar ve taşınmazların özelleştirilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale için yeni son teklif verme süresi 4 Aralık 2024 iken geçici teminat bedeli ise 150 milyon TL belirlendi.

Haber Merkezi
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Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesi Resmi Gazete'de
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) özelleştirmeye ilişkin ihale duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çayırhan Termik Santrali, Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar, Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınmazlar “Varlık Satışı”; Ruhsatlar “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında özelleştirilecek.

Son teklif verme süresi 4 Aralık 2024 olan özelleştirme için ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlendi. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek, ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 20’si peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 72 ayda ödenebilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilecek. Özelleştirme işlemleri; her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaf olacak.

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