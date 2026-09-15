Çayırova'da 300 milyon TL'lik spor kompleksi açıldı

MERVEESİN ADIGÜZEL

Yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 3 bin 500 kişilik FIBA standartlarında basketbol salonu, 9 farklı antrenman alanı, fitness salonu ve sporcu odaları bulunuyor. Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı da iç saha maçlarını yeni salonda oynayacak. Tesis, farklı spor branşlarına aynı anda hizmet verebilecek kapasitesiyle ilçenin spor altyapısını güçlendirecek.

"Sporculara yüzde 100 burs imkânı"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, spor tesislerinin aktif ve sürekli kullanılmasının önemine dikkat çekti. Ersöz, Bakanlık olarak ülkenin spor altyapısının gelişmesi için çok sayıda tesise destek verdiklerini belirterek, başarılı milli sporcuların vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs imkânından yararlanabildiğini söyledi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise 300 milyon TL'lik yatırımın 200 milyon TL'sinin Bakanlık, 100 milyon TL'sinin belediye tarafından karşılandığını belirtti. Çiftçi, kompleksin aynı anda 9 farklı branşta antrenman ve müsabakaya imkân sağlayacağını, tesisin çocuklar ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunacağını ifade etti.