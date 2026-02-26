ÇAYKUR cam şişe su satışlarına başladı

Artvin'in Arhavi ilçesinde açıklamalarda bulunan Alim, çay hasadı, bölgedeki rekolte beklentisi ve kurumun ürün yelpazesinin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim burada yaptığı açıklamada, "Her yıl finansal durum doğrultusunda yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Artvin'in Arhavi ilçesinde Kavak mevkiinde 105 dekarlık bir yerimiz var. Bu alanı sadece çay depolama olarak kullanıyoruz. Arhavi'nin içindeki merkezde olan fabrikayı bir şekilde Kavak'a taşımak istiyoruz. Bu hem kapasite artışını sağlayacak, bundan kaynaklı ilçede bulunan fabrikada yaşanan gürültü kirliliği, toz ve sair ters durumlar ortadan kalkmış olacak. Bu bile Artvin için, Arhavi için farklı bir çalışma şekli olacak. Çayın yüzde 67'si Rize'de hasat ediliyor. Yüzde 19'u Trabzon'da, yüzde 12'si Artvin'de, yüzde 2'lik bir kısmı ise Ordu ve Giresun'da hasat ediliyor. Yıllık olarak da genelde 1 milyon 300 bin ton ile 1 milyon 450 bin ton arasında rekolte var. Bu rekolte hava şartlarına bağlı olarak bazen aşağıda bazen yukarıda oluyor. Geçen sene sadece Artvin bölgemizden 105 bin ton yaş çay alımı yaptık" dedi.

"2025 yılında damacana suyumuzu çıkardık"

ÇAYKUR olarak içme suyu sektörüne girdiklerini hatırlatan Alim, "2025 yılında damacana suyumuzu çıkardık. Birçok yerde damacana olarak satışta. Bunun yanında tüm Türkiye'de dağıtabileceğimiz cam şişe suyu, bardak su ve pet şişe su ürünlerimizi de kısa zaman içerisinde üretip tüm Türkiye genelinde hatta yurt dışına dahi satabileceğiz" ifadelerini kullandı.