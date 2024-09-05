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ÇAYKUR duyurdu: 7 Eylül'den itibaren randevulu sisteme geçiliyor

ÇAYKUR, üçüncü sürgün yaş çay alımlarına 15 Ağustos'ta başladığını ve kapasiteyi aşan bir hızla devam ettiğini, 7 Eylül'den itibaren randevulu alım sürecine geçileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ÇAYKUR duyurdu: 7 Eylül'den itibaren randevulu sisteme geçiliyor
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ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının 15 Ağustos'ta başladığı, alımların kapasite sınırlarını aşarak devam ettiği belirtildi.

Bu süreçte tüm üretim, personel ve donanım imkanları en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, "Kıymetli üreticilerimizin alın teri olan ürünlerin alınıp işlemesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Geldiğimiz nokta itibariyle 7 Eylül Cumartesi günü randevulu alım süreci başlatılacak. Tüm yaş çay fabrikalarımız bu yönde hazırlamış oldukları planlamalarını sizlerle paylaşacaktır." ifadelerine yer verildi.

"Bu süreci el birliği ile ve zarar görmeden atlatabileceğimizi tekrar ifade ediyoruz"

Açıklamada, 2024 yılı yaş çay döneminin son günlerine doğru yaklaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin, ürünleri, kendileri hem de karşılığı olan değerleri ÇAYKUR'un garantisi altındadır. Yoğunluğa sebebiyet vermeyerek ve çayımızın en uygun bekleyeceği yerin bahçe olduğunu biliyoruz. Kurumumuzca açıklanacak programlara uyulduğu takdirde bu süreci el birliği ile ve zarar görmeden atlatabileceğimizi tekrar ifade ediyoruz."

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