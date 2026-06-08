ÇAYKUR kontenjanı üreticiyi zorladı: Çay düşük fiyata satılıyor

ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamaları nedeniyle topladığı çayı, devletin açıkladığı fiyatın çok altında özel sektöre satmak zorunda bırakılan çay üreticilerinin tepkisi sürüyor.

Mayıs ayında başlayan yaş çay hasat döneminin ilk günlerinden itibaren ÇAYKUR'un kapasite yetersizliğini gerekçe göstererek başlattığı kota ve kontenjan uygulamaları nedeniyle alım merkezlerinde yaşanan yoğunluk, 205 bin çay üreticisini zor durumda bıraktı.

Özel sektörün çayı çok ucuza aldığını dile getiren üreticiler, devletin kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

Rize'de çay bahçesinde topladığı çayları çuvallayıp araçla özel sektör fabrikasını götürmek zorunda kaldığını anlatan üretici Ayşe Yıldız, “Şu anda topladığımız bu çayları mecburen özel sektöre götürüyoruz. Özel sektör ise çok düşük fiyattan alıyor ve ödemeyi 6 ay sonra yapıyor. Bu yüzden mağdur oluyoruz. Bizim isteğimiz, ÇAYKUR’un üreticilere uyguladığı kontenjanın kaldırılmasını ya da daha sık aralıklarla alım yapılmasını istiyoruz. Çünkü kontenjan olduğu zaman çayı az topluyorsunuz ve bu durum ikinci ve üçüncü hasadı da olumsuz etkiliyor. Hiçbir işe yaramıyor” dedi.

ÇAYKUR uygulamaları çay piyasasında fiyat dengesini bozdu

ÇAYKUR'un kapasite yetersizliğini gerekçe göstererek başlattığı kota ve kontenjan uygulamaları çay üreticilerini mağdur ettiğini söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

“Devlet birkaç gün alım yapmayınca bu durum özel sektörün işine yaradı. Onlar da fiyatı düşürdü, 25 liraya kadar aldılar. Önceden devlet iyi alım yaptığı için özel sektör de neredeyse aynı fiyattan alıyordu. Çok iyiydi. Ama devlet en ufak bir aksama yaşadığında, kontenjan veya randevu sistemi devreye girdiğinde, özel sektör de kendini düşünüyor.”

Çay üreticisinden ÇAYKUR’a fabrika ve kapasite eleştirisi

Çay üreticisi Osman Karabulut ise ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nün çay üreticisine acele etmeme çağrıları yaptığını ancak çayın tarlada bekletilmemesi gerektiğini belirterek "Çay başladığı gün kesilmeye başlanır ve durmadan toplanması gerekir. Ruhsatsız çaylara ruhsat verildi, buna tamam. Ama bu kadar çay üretimi arttıysa, neden yeterli fabrika yapılmadı?" dedi.