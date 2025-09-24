  1. Ekonomim
  ÇAYKUR: Üçüncü sürgün yaş çay alımı sürüyor
ÇAYKUR: Üçüncü sürgün yaş çay alımı sürüyor

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, 2025 yaş çay alım kampanyasında çoğu bölgede alımların serbest şekilde devam ettiğini ve sürecin fabrika yoğunluklarına göre farklılık gösterebileceğini açıkladı.

ÇAYKUR: Üçüncü sürgün yaş çay alımı sürüyor
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, alımların fabrika yoğunluklarına göre farklılık gösterebildiği belirtilerek, "Hava koşulları sebebiyle bahçelerdeki ürünlerimiz zorlamaya gerek bırakmayacak şekilde tazeliklerini korumaktadır. Rahat bir şekilde devam etmekte olan çay alım süreçlerinin aynı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut koşulların korunması hepimizin faydasınadır. Hep birlikte işbirliği içinde bugüne kadar getirmiş olduğumuz 2025 yılı yaş çay kampanyasını güzel bir şekilde neticelendirebilmek için aynı işbirliği anlayışıyla sürdürülmesini temenni ederiz." denildi.

