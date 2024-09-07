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ÇAYKUR'da çay alım fiyatlarına zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi
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ÇAYKUR'da çay alım fiyatlarına zam geldi
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Enflasyon ve kur krizi TL'nin negatif getirisine yol açarken, artan girdi maliyetleri yeni zamlara neden oldu.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Yüzde 18 zam geldi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadelere yer verdi:

"7 Eylül 2024 tarihi itibariyle ÇAYKUR çay grubuna yüzde 18 zam geldi."

Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı tarife şu şekilde oldu:

 

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