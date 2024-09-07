ÇAYKUR'da çay alım fiyatlarına zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.
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Enflasyon ve kur krizi TL'nin negatif getirisine yol açarken, artan girdi maliyetleri yeni zamlara neden oldu.
Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.
Yüzde 18 zam geldi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadelere yer verdi:
"7 Eylül 2024 tarihi itibariyle ÇAYKUR çay grubuna yüzde 18 zam geldi."
Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı tarife şu şekilde oldu:
Ekonomi