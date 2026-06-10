ÇAYKUR'dan 'çay alımı' açıklaması

Çay İşletimleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay alımlarında zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle üreticilere sakin olmaları çağrısında bulundu. Kampanyanın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Alim, üreticilerin elindeki tüm yaş çayın alınacağını vurguladı. Alim, üreticileri paniğe kapılmaması gerektiğini dile getirerek, "Yaş çay kampanyamız devam ediyor. 20 Mayıs’ta kampanyayı açtık. Bu yıl biliyorsunuz hava şartları nedeniyle biraz ötelenme oldu, normal şartlar altında alımlarımız devam ediyor. Bayram tatili 9 gün olması çay dönemine denk gelince, il dışından gelen üreticilerimiz de biraz acele edince oradan gelen bir yoğunluk oldu. Üreticilerimiz gelmişken çayı bitirip gidelim düşüncesiyle yola çıktılar. 19 bin ton stok olunca ister istemez iki günlük çay birikti. Bir gün ara verdik, bugün tekrar alımlarımıza başladık. Çay zaten şimdi tam kıvamına gelmiş durumda. Biz çayın tamamını almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonuna kadar da üreticinin yanındayız. İnşallah tüm çayı alacağız. Üreticimizin de sıkıntı olur, alım durur gibi düşüncesi olmasın. Hiçbir kesintiye uğratmadan hayırlısıyla kampanyamızı bitirmeye çalışacağız" dedi.

Yaş çay alımlarında 150 bin tonu aştı

Yaş çay alımlarında kampanya süresince 150 bin tonu aşan çay alımı yaptıklarını sözlerine ekleyen Alim, "Ara vermek zorunda kalıyoruz, kontenjanı hiçbir şekilde 30 kilonun altına düşürmüyoruz. Kapasite belli, işleyeceğimiz çay belli ve çay 24 saatten fazla beklemiyor. Üreticilerimize her zaman söylüyoruz; makineleşmeye karşı değiliz, daha sağlıklı ve rahat çay hasadına karşı değiliz. Fakat acele edip herkes bir günde çayını bitirmeye çalışınca ister istemez sıkıntı oluyor. Bu sıkıntıyı aşabilmek için arada bir stoklar aşırı derecede yoğunlaşınca ara vermek zorunda kaldık. Birincide 20 bin ton gibi bir stok oluşmuştu. Bunun 24 saat içerisinde işlenmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla çay alımlarımız devam ediyor. 150 bin tonu geçtik. Biz limit koymuyoruz. Üreticinin çayı ne zaman biterse o güne kadar alımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.