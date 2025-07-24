ÇAYKUR'dan üreticilere çay hasadı uyarısı: Aşırı alım yapmayın!

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, sağlıklı üretim yapılabilmesi için bu stokların eritilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

"Günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı yapmadan devam etmenizi rica ediyoruz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Henüz ikinci sürgün döneminin ortasına dahi gelinmemiş olup, bahçelerinizdeki alın teri olan ürünleriniz de tazeliklerini korumaktadır. Bu nedenle herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek adına acele etmeden ve günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı yapmadan devam etmenizi rica ediyoruz."

ÇAYKUR'un fabrika kapasitelerinin sürgün boyunca üreticilerin ürünlerini almaya yetecek düzeyde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yalnızca günlük kapasite koşullarına riayet edilmesi gibi bir zorunluluğumuz söz konusu olup, bu durum hepimizin malumudur." ifadeleri kullanıldı.