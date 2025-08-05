ÇAYKUR'un çay alım politikası Rize’de protesto edildi! Polis yürüyüşe izin vermedi

Trabzon ve Rize’de çay üreticilerinin başlattığı protestolar devam ederken, Fındıklı ilçesinde Emekli Meclisi üyesi bir grup üretici, basın açıklamasıyla ÇAYKUR’un ikinci sürgün dönemine yönelik alım uygulamalarını eleştirdi.

Fındıklı Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan üreticiler, kota ve kontenjan nedeniyle ürünlerini özel sektöre düşük fiyatla satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. ÇAYKUR politikalarının AK Parti iktidarının tarım politikalarıyla bağlantılı olduğunu ifade eden üreticiler, tepkilerini “korkmuyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Basın açıklamasında sömürü vurgusu yapıldı

Grup adına konuşan çay üreticisi İlkay Özdemir, “Çayda sömürü var. ÇAYKUR’un uyguladığı kota ve kontenjanlarla biz çay üreticilerini özel sektör şirketlerine mahkûm etmeye çalışıyorlar,” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında iktidarın üretici politikalarını eleştiren Özdemir, “AKP iktidarı, 23 yıldır uyguladığı politikalarla işçilerin, köylülerin, biz üreticilerin her türlü hakkını gasp etmiş durumda. Özel sektörün vampirlerini doyurmak için halkın ve üreticilerin tüm haklarını ellerinden aldılar. Bu iktidar için işçiler, köylüler, üreticiler hiçbir şekilde önem taşımıyor,” dedi.

Konuşmasında zeytinlik alanlara yapılan müdahalelere de değinen Özdemir, çay üreticilerine yönelik uygulamaların da aynı anlayışın parçası olduğunu belirtti. “Bu düzene son vermek için tüm halk olarak birleşmekten, örgütlenmekten başka çaremiz kalmadı. Çayda sömürüye son diyoruz. Biz üreticiyiz, haklıyız, kazanacağız,” diye konuştu.

Yürüyüşe izin verilmedi, tepkiler büyüdü

Basın açıklamasına katılan bir başka çay üreticisi ise yaşam koşullarına dikkat çekerek, “16 milyon emekli, tek maaşla geçinmeye çalışıyor. Bugün çay bahçesine otursam, en samimi arkadaşıma bir bardak çayı ısmarlayamıyorum,” dedi.

Yürüyüş yapmak isteyen üreticilere polisin izin vermemesi üzerine tepkiler arttı. İlkay Özdemir, bu duruma karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

“10 çay üreticisi, 10 emekli, bin tane polis... Neden korkuyorsunuz? Haklarımızı aramak suç mu? 25 TL olan çay, özel sektörde 15 TL'ye kadar düşüyor. Haklarımızı aramayalım mı? Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir sistem? Kahrolsun böyle düzene. Biz meşruyuz. Biz haklıyız. Korkmuyoruz!”