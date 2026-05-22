  ÇAYKUR'un geçici işçi alımında düzenlemeye gidildi
ÇAYKUR'un geçici işçi alımında düzenlemeye gidildi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) geçici iş pozisyonlarına noter kurasıyla işçi alımına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÇAYKUR geçici iş pozisyonlarına, Genel Müdürlüğün iştiraklerinin yüzde 100 hissedarı olduğu ve yaş çay yükleme işini yürütmek amacıyla kurulan şirkette en az 90 gün yaş çay yükleme işinde çalıştırılan ve başvuruda bulunan işçiler arasından noter kurasıyla alım yapılacak.

Bu sayı geçici iş pozisyonlarına yapılabilecek toplam alımın yüzde 50'sini geçemeyecek.

