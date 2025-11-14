ÇAYMER, bu yıl 50 kilogram çiçek çayı hasadı gerçekleştirdi

Küçükmustafa, AA muhabirine, çay bitkisinin çiçeklerinden elde edilen çayı, 2022'den itibaren üretmeye başladıklarını söyledi.

"Üretimimizi 2025'te 50 kilogram yapmış bulunmaktayız"

Çiçek çayını düzenlenen bütün organizasyonlarda tanıttıklarını dile getiren Küçükmustafa, "Yeni bir tat, yeni bir lezzet. Bunu Türk çay sektörüne kazandırmış bulunmaktayız. 2022'de 20 kilogram ile başladığımız üretimimizi 2025'te 50 kilogram yapmış bulunmaktayız. Özellikle müşterilerimize birebir bu çayın lezzetini tattırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükmustafa, 6 kilogramlık çay çiçeğine yapılan işlemlerin ardından 1 kilogramlık çay elde edildiğini belirterek, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bu çaya ilgi gösterdiklerine dikkati çekti.

Çiçek çayının toplanmasının ardından fırınlama, kurutma ve paketleme işlemlerinin uygulandığını anlatan Küçükmustafa, "Cam çaydanlıklarda 3 ya da 4 dakikalık bir demleme süremiz var. Posasından ayırdığımız sıvıyı içilebilir hale getiriyoruz. Bu şekilde güzel ve farklı bir lezzet ortaya çıkıyor." dedi.

Çiçek çayı üretmek isteyenlere ücretsiz kurs verdiklerini dile getiren Küçükmustafa, hasat sürecinin verimli olabilmesi için yağışın yoğun olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.​​​​​​​