Çek defterlerinde değişikliğe gidildi

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in (Sayı: 2010/2) 4'üncü maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi.

Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri “8 bin 650 Türk lirası” olarak güncellendi. Tebliğ, 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek.