Çelebi Havacılık'ın Hindistan'daki temyiz başvurusu reddedildi: Şirket üst mahkemeye başvuracak

Çelebi Havacılık'ın Hindistan'daki bağlı ortaklığının temyiz talepleri Delhi Yüksek Mahkemesi'nce reddedildi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceki açıklamamızdan da görüleceği üzere; Şirketimizin, sermayesinin %61'ine sahip olduğu Çelebi Ground Handling India Pvt. Ltd.'nin ("Çelebi GH India"), Adani Ahmedabad Uluslararası Havalimanı Limited'e karşı talep ettiği ihtiyati tedbirleri reddeden Ahmedabad Ticari Mahkemesi'nin kararı 04.06.2025 tarihinde temyiz edilmişti. 18.07.2025 tarihinde görülen duruşmada bağlı ortaklığımızın temyiz talepleri Delhi Yüksek Mahkemesi'nce reddedilmiş olup; gerekçeli karar henüz açıklanmamıştır.

Bağlı ortaklığımız gerekçeli kararın açıklanmasının ardından yine temyiz amacıyla bir üst mahkemeye başvuracaktır.

Ortaklığımızın paylarını etkileyebilecek nitelikte ilave önemli gelişmelerin meydana gelmesi hâlinde, yatırımcılarımız kamuya bilgilendirilecektir."

Sözleşmeler feshedilmişti

Dava, Hindistan'ın havacılık düzenleyicisi BCAS'm, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etme kararını kapsayan bir itirazı konu ediyordu. İptal kararı, Çelebi Hava Servisi'nin Hindistan'daki havalimanlarındaki operasyonları üzerinde domino etkisi yaratarak, DIAL, MIAL ve Adani gibi büyük havalimanı operatörleriyle olan sözleşmelerinin feshedilmesine yol açmıştı.

Türkiye'nin Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalarda Pakistan'ı desteklemesi tepkiye yol açmış, Hint hükümeti de "ulusal güvenlik menfaatlerini" gerekçe göstererek Çelebi'nin Hindistan'daki iştiraklerinin güvenlik iznini 15 Mayıs'ta iptal etmişti.