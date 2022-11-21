Çelebi, Hindistan'da yer hizmetleri ihalesi kazandı

Çelebi’nin bağlı ortaklığı Celebi Airport Services India, Hindistan’da yeni bir yer hizmetleri ihalesi kazandı.

Çelebi Hava Servisi’nin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 10 yıllık ihalenin yıllık garanti bedeli yaklaşık 3,8 milyon dolar.

Çelebi’nin Chennai Uluslararası Havalimanında yer hizmetleri işi için yapacağı toplam yatırım tutarı yaklaşık 9 milyon dolar, yıllık ortalama ciro beklentisi 12 milyon dolar.