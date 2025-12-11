Çelik devine Çin darbesi! Üretimi durduracağını açıkladı

Thyssenkrupp Steel Europe tarafından yapılan açıklamada, aralık ortasından itibaren Gelsenkirchen ve Fransa'daki Isbergues tesislerinin yıl sonuna kadar tamamen kapatılacağı belirtildi. Isbergues tesisinin ocak ayından itibaren en az 4 ay boyunca toplam kapasitesinin yalnızca yüzde 50'siyle çalışacağı aktarılan açıklamada, bununla şirketin özellikle Asya'dan gelen ucuz ithalattaki büyük artışa yanıt verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Asya'dan gelen düşük fiyatlı ithalattaki büyük artış nedeniyle Gelsenkirchen ve Fransa'daki iştirakinde 1200 kişilik istihdamın tehlikede olduğu da belirtildi. Thyssenkrupp Steel Europe, Gelsenkirchen ve Fransa'daki Isbergues tesislerinde enerji sektöründe, trafo merkezlerindeki transformatörlerde ve rüzgar türbinlerinde yaygın olarak kullanılan elektrik çeliği üretiliyor. Thyssenkrupp Steel Europe'un Polonyalı şirket Stalprodukt SA ile birlikte Avrupa'da bu malzemenin kalan son üreticileri olması dikkati çekiyor. Avrupa çelik pazarının en büyük ithalat tedarikçileri arasında Çinli şirket Baowu, Güney Koreli POSCO ve Japon Nippon Steel yer alıyor.

Avrupa çelik pazarı baskı altında

Avrupalı çelik üreticileri, Asya ile rekabet, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunuyor. Avrupa Birliği'ndeki ortalama üretim maliyetlerinin önemli ölçüde altında fiyatlarla kontrolsüz bir şekilde artan ithalat hacimleri sektörü zorluyor. AB'nin ithalatı 2022'den bu yana üç katına çıkarken, 2025'te yüzde 50 daha arttı. Bu da Avrupa çelik üreticilerinin önemli ölçüde düşük kapasiteyle çalışmasına yol açıyor.

ThyssenKrupp'ın çelik birimi de (Thyssenkrupp Steel Europe) yıllardır baskı altında bulunuyor. Şirket, 2030’a kadar yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılmasını planlıyor. Yeniden yapılanma kapsamında şirket, üretim kapasitesinin 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürülmesini de planlıyor. Thyssenkrupp Steel Europe, 27 bin kişiye istihdam sağlıyor.