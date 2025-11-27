“Çelik Kubbe”de 6,5 milyar dolarlık imza atıldı

Konuya ilişkin duyuruda, HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, “Bu süreçte Roketsan ve ASELSAN şirketimiz geçmişte ürettikleri, geliştirdikleri, daha evvel envantere kazandırdıkları hava savunma, yakın ve uzun mesafeli hava savunma sistemlerine ilaveten; bugün yine Roketsan'ın daha evvel yine envantere kazandırılmış taarruzi sistemler ve bunların gelişmiş versiyonları ile alakalı sözleşmeleri imzaladık” ifadelerini kullandı.