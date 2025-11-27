  1. Ekonomim
  3. “Çelik Kubbe”de 6,5 milyar dolarlık imza atıldı
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi “Çelik Kubbe’yi güçlendirecek stratejik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla” 6,5 milyar dolar tutarında sipariş anlaşmaları imzalandığını açıkladı.

Konuya ilişkin duyuruda, HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, “Bu süreçte Roketsan ve ASELSAN şirketimiz geçmişte ürettikleri, geliştirdikleri, daha evvel envantere kazandırdıkları hava savunma, yakın ve uzun mesafeli hava savunma sistemlerine ilaveten; bugün yine Roketsan'ın daha evvel yine envantere kazandırılmış taarruzi sistemler ve bunların gelişmiş versiyonları ile alakalı sözleşmeleri imzaladık” ifadelerini kullandı.

