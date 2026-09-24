Çelik üretiminde dünya geriledi, Türkiye büyüdü

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Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustos ayında yıllık bazda sınırlı gerilerken, yılın ilk sekiz ayında güçlü artışını sürdürdü. Türkiye, dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasındaki yerini korudu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 3,4 milyon ton oldu. Ocak-ağustos döneminde ise üretim yüzde 6,8 artışla 26,6 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa'nın AB dışındaki ülkelerinde ağustos üretimi yüzde 1,2 artarak 3,8 milyon tona çıktı. Bölgenin sekiz aylık üretimi yüzde 4,8 artışla 29,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Küresel çelik üretimi geriledi

Dünya Çelik Birliği'ne veri bildiren 70 ülkenin toplam ham çelik üretimi ağustosta yıllık yüzde 1,2 düşüşle 144,2 milyon ton oldu. Ocak-ağustos döneminde küresel üretim yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 225,2 milyon tona geriledi.

Söz konusu 70 ülke, 2025 yılı toplam dünya ham çelik üretiminin yaklaşık yüzde 98'ini oluşturuyor.

Çin gerilerken Hindistan üretimini artırdı

Dünyanın en büyük üreticisi Çin'in ham çelik üretimi ağustosta yüzde 3,7 azalarak 74,6 milyon tona geriledi. Çin'in sekiz aylık üretimi de yüzde 3,1 düşüşle 651,9 milyon ton oldu.

Hindistan'ın ağustos üretimi yüzde 4,6 artışla 14,8 milyon tona, sekiz aylık üretimi ise yüzde 6 artarak 115,9 milyon tona çıktı.

ABD'nin ağustos üretimi yüzde 3 artışla 7,3 milyon ton olarak tahmin edildi. Güney Kore'nin üretimi yüzde 2,6 artarak 5,4 milyon tona çıkarken, Almanya yüzde 1,7 artışla 2,6 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Vietnam ise yüzde 36,4'lük artışla 2,7 milyon tona ulaşarak ilk 10 üretici içinde en güçlü yıllık artışı kaydetti.