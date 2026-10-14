Çeltikte üreticinin talebi 60 lira, TMO 45 lira alım fiyatı açıkladı

VEYSEL AĞDAR

EKONOMİ’ye açıklamada bulunan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, artan üretim maliyetleri karşısında fiyatların yetersiz kaldığını belirterek üreticinin kâr edemeyeceğini söylediler.

Açıklanan fiyatların gelecek sezonun ekim kararlarını da etkileyebileceğini belirten iki oda başkanı, üreticinin zarar etmesi halinde çeltik üretiminden uzaklaşabileceği uyarısında bulunarak mazot ve diğer girdi maliyetlerindeki artışın 2027 sezonu için endişe yarattığını, üreticilerin daha az emek gerektiren alternatiflere yönelebileceğini söylediler. Çeltik üretiminin sürdürülebilmesi için fiyatların yeniden değerlendirilmesini isteyen üretici temsilcileri, maliyetleri dikkate alan bir fiyat politikasının hem çiftçinin gelirini korumak hem de gelecek sezon üretimin devamlılığını sağlamak açısından önem taşıdığını kaydettiler.

Ton maliyeti 46 bin 350 liraya ulaştı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, arazi kiraları dahil yaptıkları hesaplamalarda çeltiğin ton başına maliyetini 46 bin 350 lira olarak belirlediklerini söyledi. Üreticinin yalnızca maliyetini karşılamasının yeterli olmadığını vurgulayan Tosuner, bu tutarın üzerine en az yüzde 20 kâr eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Tosuner, özellikle arazisini kiralayarak üretim yapan ve verimi düşük kalan çiftçilerin daha fazla zorlandığını kaydetti. Dekar başına 500-600 kilogram ürün alan üreticilerin kira, gübre, mazot ve diğer giderler karşısında kazanç elde etmekte güçlük çektiğini dile getiren Tosuner, “Bu fiyatlarla çiftçi para kazanmayı bırakın, evine, ocağına yağ, tuz, şeker götüremeyecek duruma gelir” dedi.

Girdi maliyeti yüzde 50’den fazla arttı

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün de açıklanan fiyatın maliyetlerdeki artışı karşılamadığını belirterek çeltik üreticisinin kilogram başına 60 TL fiyat beklediğini söyledi. Çeltiğin maliyetinin bölgelere göre 40-47 TL civarında olduğunu ifade eden Ergün, kalite ve randıman farklılıkları nedeniyle bazı çeşitlerde fiyatın 32 TL’ye kadar gerileyebildiğine dikkat çekti. Mazot fiyatının geçen yıl 48-60 TL seviyelerinde bulunduğunu, bu yıl ise 100 TL’ye ulaştığını kaydeden Ergün, gübre, ilaç, tohum ve işçilik giderlerindeki artışın da üreticiyi zorladığını söyledi.

Biçim ücretinin önceki yıllarda dekar başına 1.500-2.000 TL seviyesindeyken bu yıl 6 bin TL’nin üzerine çıktığını belirten Ergün, kurutma giderlerinin de maliyetleri artırdığını vurguladı. Ergün, “Girdi fiyatları geçen seneye göre yüzde 50’den fazla arttı. Mazotu, gübreyi, ilacı ve tohumu hesaba katmak gerekiyor. Bu şartlarda üretici kâr edemez. Fiyatın yeniden gözden geçirilmesini ve 60 TL’ye yükseltilmesini istiyoruz” diye konuştu.