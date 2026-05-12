Cemal Demirtaş’tan kritik açıklamalar: Küresel piyasalarda gözler petrol fiyatlarında!

Cemal Demirtaş’a göre Türkiye ekonomisi ve piyasalar için en kritik dış faktör petrol fiyatlarının seyri olmaya devam ediyor. İran ve ABD arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını 110-120 dolar bandına taşıması durumunda, bu durumun petrole bağımlı olan Türkiye ekonomisi için oldukça yorucu olacağını ifade eden Demirtaş, petrol fiyatlarının bir istikrara kavuşmasının piyasalardaki iyimserliği destekleyeceğini söyledi. Küresel tarafta ABD piyasalarında S&P 500 şirketlerinin kar artışları dikkat çekerken, Türkiye’de enflasyon muhasebesi nedeniyle finansal tabloların daha karmaşık bir hal aldığına ve kar rakamlarının baskılandığına işaret etti.

Borsada 16 bin yakın, yıl sonu beklentisi 19 bin

Borsa İstanbul'da mayıs ayının resmi tatiller nedeniyle kısa bir çalışma dönemine sahip olduğunu hatırlatan Demirtaş, endeksin mevcut seviyelerinin enflasyon ve zaman değeri hesaba katıldığında aslında geçmişin 13-14 bin puanına denk geldiğini belirtti. Bazı hisselerin endeksi yukarı taşıdığını ancak genel bir yayılma olmadığını söyleyen uzman, işlerin iyi gitmesi durumunda 16 bin seviyesinin çok yakın olduğunu, yıl sonunda ise 19 bin seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor. Ancak bu süreçte hisse bazlı ayrışmaların süreceği ve her şirketin bu yükselişten aynı ölçüde faydalanamayacağı vurgulanıyor.

Altın yatırım değil, bir koruma aracıdır

Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Demirtaş, ons fiyatında 5.500 (psikolojik sınır) seviyelerine doğru yaşanan hareketliliği bir 'köpük ve psikolojik tepki' olarak nitelendirdi. Altını bir büyüme yatırımı değil, portföylerde %5-10 oranında tutulabilecek bir koruma aracı olarak gördüğünü belirten Demirtaş, fiyatlarda 4.000 ile 5.000 dolar arasının daha makul bir denge arayışı olduğunu ifade etti. Savaş sonrası rezervlerin bir kısmının savunma sanayiine kaydırılmasının altın üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Hisse bazlı hareketler: Şok market ucuz, Erdemir ‘tut’ seviyesinde

Hisse senetleri özelinde yaptığı değerlendirmelerde Demirtaş, Erdemir için yaklaşık iki üç yıl süren 'sat' tavsiyesinin ardından artık ‘tut’ seviyesine geçtiklerini belirterek, bu hissede en kötü senaryonun geride kaldığını ancak çok hızlı bir yükseliş beklentisiyle hareket edilmemesi gerektiğini ifade etti. Perakende sektöründe ise Şok Market'in sektörden daha hızlı büyümesine rağmen aşırı derecede ucuz kaldığını vurgulayan Demirtaş, 100 TL civarındaki hedef fiyatla bu hissede ciddi bir fırsat gördüğünü ve mevcut baskıların ardından hızlı hareketlerin yaşanabileceğini dile getirdi. Bankacılık tarafında İş Bankası en beğenilenler listesinde yer almaya devam ederken, Tüpraş'ın da petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen uzun vadeli olumlu temasını koruduğu belirtildi.