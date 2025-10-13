Cengiz Enerji/Eskiçırak: Türkiye'de son 10 yılı aşkın süredir sadece yenilenebilir enerji yatırımları yapıyoruz

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Moderatörlüğünü EKONOMİ Yazarı Mete Belovacıklı’nın yaptığı panelin konuşmacıları arasında Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak yer aldı.

Eskiçırak şunları söyledi:

Depolama tesisleri üretebilecek seviyedeyiz

Yenilenebilir enerjiye yönelimi bir tercih olarak düşünmememiz lazım. Yıllarca insanoğlu fosil kaynakları kullandı fakat bunların bir gün tükeneceğinin bilinmesi ve çevreye verilen etkiler, iklim değişikliğine neden oldu. Dünya bununla yüzleşti. Dünyanın kendisini yenileyebileceği seviyede elektriği yenilenebilir kaynaklardan üretmeğe yöneldik. Güneş ve rüzgar kaynağından enerji üretimi ile ilgili ciddi Ar-Ge çalışmaları oldu. Dünya hızlı ve ciddi bir şekilde buraya yöneldi. Bu kaynaklar kaynak kullanımı bakımından bağımsız. Yani rüzgar estiği zaman, güneş doğduğu zaman üretim yapabiliyorsunuz. Sağlıklı ve sürekli arz gerekiyor. Bunun için depolama sorununu çözmek lazım. Fakat yakın tarihte bunla ilgili ciddi Ar-Ge çalışmaları yapıldı. Birden çok çeşit enerji depolama yöntemi geliştirildi. Tesisleşebilecek materyal teknolojisi geliştirilmeye başlandı. Dünya bunu tesisleştiriyor. Ciddi regülasyon değişiklikleri de oluyor. Arz güvenliğini sağlamak için çözümler geliştiriliyor. Teknoloji bakımından depolama, bilinmeyen bir teknoloji değil. Türkiye’de depolama tesisi üretenler var. Yakın zamanda üretime geçecekler de var. Depolama tesisleri üretebilecek seviyedeyiz. Güneş panellerindeki gibi yüzde 100 hücrenin tüm kimyasallarını üretmekle başlayamazsınız. Belli bir aşamadan başlamak gerekiyor. Depolamada da bu süreçleri yaşayacağız. Endişemiz yok.

Cengiz Enerji olarak biz de bu dönüşümün merkezinde konumlanıyoruz. 20 bini aşkın çalışanımız ve 5.096 MW’lık kurulu gücümüzle ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyoruz. Portföyümüzün yüzde 60’ını oluşturan (3.105 MW) yenilenebilir kaynaklarla yalnızca üretim kapasitesi yaratmıyoruz, aynı zamanda sürdürülebilir sanayi vizyonuna da destek veriyoruz. Ülkemizde son 10 yılı aşkın süredir sadece yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin 2035'da kurulu gücünün yüzde 65’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefi, bizler için de yol gösterici bir vizyon.