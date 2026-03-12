Cengiz İnşaat, Çayeli Bakır Madeni'ni 340 milyon dolara devralıyor

Kanadalı madencilik şirketi First Quantum Minerals, Türkiye’deki Çayeli bakır madeninin satışına yönelik anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirket, söz konusu madeni 340 milyon dolar karşılığında Cengiz İnşaat’a devretmek üzere anlaşma imzaladı.

Kanadalı şirketin yaptığı açıklamaya göre alım bedelini nakit olarak ödeyecek olan Cengiz, ödemenin ilk 50 milyon dolarlık bölümünü gerçekleştirdi.

Satış işleminin gerekli izinlerin ardından bu yılın üçüncü çeyreği gibi tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre Çayeli'nde 1994 yılında yer altı madenciliği yapılıyor. Madende 2025 yılında keşfedilen yeni bakır ve çinko damarı ile üretimin 2036 yılına kadar devam edeceği öngörülüyor.