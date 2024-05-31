Cep çakmakları ve elektrikle çalışan saatlerin ithalatında birim gümrük kıymeti değişti

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrikle çalışan saatler, tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları, ateşleme sistemi elektrikli olanlar ve diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatında birim gümrük kıymeti "adet" olarak değiştirildi.

Söz konusu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,08 ila 3,5 dolar arasında değişecek.

Tebliğ, 16 Haziran'da yürürlüğe girecek.