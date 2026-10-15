Cep telefonu alacaklara yeni taksit düzenlemesi: Sınır iki katına çıktı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında düzenleme yapma yetkisi kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeleri hayata geçirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Resmî Gazete'nin 15 Ekim tarihli ve 33401 sayılı nüshasında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarıldı.

Fiyatı 40 bin lira ve altındaki cep telefonları için taksit süresi 12 ay olarak belirlenirken, fiyatı 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 3 aylık vade sınırı korundu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay vade imkânı getirildi.

Açıklamada, düzenlemenin Bakanlığa verilen yetki doğrultusunda, cep telefonu alımlarında kredi vade sınırlarının güncellenmesine yönelik BDDK kararlarıyla uyumlu olarak yapıldığı bildirildi.

Taksit sürelerini belirleme yetkisi düzenlendi

Mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerinin, kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan satışlarda BDDK tarafından, bu yöntemlerin dışında kalan senetli satışlar gibi taksitli satış yöntemlerinde ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği ifade edildi.

Bakanlık, perakende sektörünün dinamik yapısı dikkate alınarak vatandaşların ve sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle, konut satışları hariç olmak üzere perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme konusunda Bakanlığa yetki verildiğini belirtti.

Diğer ürünlerin taksit sınırları değişmedi

Açıklamada, elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmediği kaydedildi. Böylece söz konusu mal ve hizmet gruplarında daha önce BDDK tarafından alınan kararlarla uyumun sürdürüldüğü vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, BDDK tarafından taksitli satışlara ilişkin alınacak yeni kararlar sonrasında da gerekli adımları hızla atarak vatandaşların ihtiyaçları ile perakende sektörünün dinamiklerini gözeten düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğini açıkladı.