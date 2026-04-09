Cep telefonu fiyatları için zam beklentisi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ABD-İran savaşının birçok sektörü etkilediğini, bazı markaların cep telefonu satış fiyatlarını artırdığını, küresel düzeyde öne çıkan ve yaygın olarak tercih edilen diğer markaların da ürünlerine zam yapabileceğini söyledi.

Turnacı, cepte 5G’ye geçildiğinin anımsatılması üzerine, vatandaşların yeni telefon alırken bu teknolojiyi gözeten tercihlerde bulunduğunu söyledi.

Enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşın cep telefonu satın alma alışkanlığı üzerinde yarattığı etkiye ilişkin Turnacı, vatandaşların eskisine göre ihtiyatlı davrandığını anlattı.

Turnacı, son yıllarda giriş segmenti 20 bin TL’ye kadar olan cep telefonu talebinin arttığını belirterek, cep telefonunu yenisi ile değiştirme süresinin de 2 yıldan 4 yıla çıktığını vurguladı.

"BDDK taksit sınırları güncellenmeli"

Turnacı, üst gelir grubunun, cep telefonunu her yeni modelle birlikte değiştirdiğini ve yenilediğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) sıfır cep telefonlarında 20 bin TL’ye kadar 12 taksit, 20 bin TL üstüne 3 taksit sınırlaması bulunduğunu anımsatan Turnacı, vatandaşın yeni teknolojiye erişiminin sağlanması için bu tutarların güncellenmesi gerektiğini savundu.

Turnacı, 20 bin TL’nin 50 bin TL’ye yükseltilmes gerektiğini, sektörün bu talebini ilgili makamlara da ilettiklerini ifade etti.

Bu savaş birçok sektörü etkiledi

Bir süre önce bazı markaların cep telefonu satış fiyatlarını artırdığını belirten Turnacı, küresel düzeyde öne çıkan ve yaygın olarak tercih edilen diğer markaların da ürünlerine zam yapmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.