Cep telefonuna zam yolda: Sektörden kritik açıklama

Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketler, kur artışı ve yükselen işletme giderleri nedeniyle fiyat politikalarını masaya yatırdı. Sektör temsilcileri, mevcut ekonomik görünümün devam etmesi durumunda cep telefonu fiyatlarında artış yaşanmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, teknoloji ürünlerinin büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğuna dikkat çekerek, döviz kurlarındaki dalgalanmaların fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade etti. Turnacı ayrıca, lojistik, kira, enerji ve personel giderlerindeki artışın da sektördeki maliyet baskısını daha da artırdığını vurguladı.

İthal ürünlerde kur baskısı sert hissedildi

Kararda yer alan habere göre, sektör temsilcileri mevcut maliyet yapısının korunmasının dahi raf fiyatlarında güncellemeyi gündeme getirdiğini ifade ediyor. Özellikle ithal ürünlerde kur baskısının daha hızlı ve sert hissedildiği belirtiliyor.

Olası bir fiyat artışından en fazla etkilenmesi beklenen grubun ise “premium” segmentteki cihazlar olduğu kaydediliyor. Başta Apple’ın iPhone modelleri olmak üzere yüksek fiyatlı telefonlarda, dövize endeksli fiyatlandırma nedeniyle artışların daha belirgin olabileceği öngörülüyor.

Öte yandan sektör temsilcileri, fiyat baskısının yalnızca kurla sınırlı olmadığına da işaret ediyor. Yüksek vergi oranları, IMEI kayıt ücretleri ve taksit sınırlamaları gibi düzenlemelerin piyasayı daralttığı; bu unsurlara eklenen kur hareketliliğinin, önümüzdeki dönemde cep telefonu fiyatlarını yeniden şekillendirebileceği ifade ediliyor.