Çerkezoğlu: Asgari ücretin yalnızca enflasyona göre belirlenmesi yanlış

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinin “Gelirde, vergide adalet, insanca yaşanılacak ücret” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüşte, ikinci durak İzmit oldu. Sloganlar eşliğinde İzmit Sabri Yalım Parkı’nda bir araya gelen DİSK’e bağlı sendika yöneticileri ve üyeleri burada basın açıklaması yaptı.

"İşçi sınıfının geleceği, işçi sınıfının daha iyi koşullarda yaşaması için yürüyoruz"

Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, yaptığı konuşmada, “İstanbul’dan Ankara’ya kadar yürüyoruz. Haklarımız için yürüyoruz. Vergide adalet için yürüyoruz. Emeklilerin asgari düzeyde aldığı emekli maaşlarının iyileştirilmesi için yürüyoruz. Şu anda lastik fabrikalarında önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde TÜİK’in bize dayattığı enflasyon verilerine mahkûm olmamak için yürüyoruz. Bu yürüyüşlerde bugün bizimle olan çocuklarımızın, daha iyi bir Türkiye’de yaşaması için yürüyoruz. Yeter ki seslerimizi duysunlar. Kulaklarını açsınlar, gözleriyle bizleri takip etsinler. İşçi sınıfının geleceği, işçi sınıfının daha iyi koşullarda yaşaması için yürüyoruz. Sadece işçi sınıfı için mi? Hayır. Emekçilerin, beyaz yakalıların da geleceği için yürüyoruz. Hep beraber yürüyoruz. Kazanan DİSK olacak. Kazanan emekçiler olacak” dedi.

"Toplumun taleplerini Ankara'ya götürüyoruz"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bütün toplumun taleplerini, sesini ve soluğunu Ankara’ya götürdüklerini ifade ederek, “Kartal’dan yola çıkarken bizi uğurlamaya gelen emekliler dedi ki: ‘Artık biz son nefesimize kadar insanca yaşamak istiyoruz.’ Evet, Kartal’dan emeklilerin taleplerini sesimize alarak yürüyüşe başladık. Gebze’de işçi kardeşlerimiz dedi ki: 'Metal işçisi arkadaşlarımız toplu sözleşme sürecinde. Onların taleplerini Ankara’ya götürün.' Grevdeki, direnişteki arkadaşlarımızın sesini Ankara’ya götürüyoruz. Şimdi de Kocaeli’ndeyiz. Burada lastik işçisi kardeşlerim, yeni bir toplu sözleşme sürecine hazırlanırken; sendikası Lastik-İş ve konfederasyonu DİSK’le birlikte bu sürece girerken, lastik işçilerinin bu kararlı duruşunu, bu coşkusunu, bu mücadelesini Ankara’ya götürmek için yürüyoruz.” diye konuştu.

Asgari ücrette yaşanan kayıplara dikkat çeken Çerkezoğlu, asgari ücretin ve tüm ücretlerin alım gücünün her geçen gün gerilediğini söyledi. Asgari ücretin son 11 ayda yaklaşık 6 bin lira kayba uğradığını belirten Çerkezoğlu, asgari ücretin 16 bin liralara düştüğünü vurguladı.

"Asgari ücretin ve tüm ücretlerin yalnızca enflasyona göre belirlenmesi yanlıştır"

Ücretlerin sadece enflasyona göre belirlenmesinin doğru olmadığına vurgu yapan Çerkezoğlu, “Ücretler büyümeden, milli gelir artışından payını almalıdır. Asgari ücretin ve tüm ücretlerin yalnızca enflasyona göre belirlenmesi yanlıştır. Daha kötüsü, kimsenin inanmadığı, doğru olmadığını hepimizin bildiği TÜİK’in resmi enflasyonuna göre belirlenmesidir. En kötüsü ise, hiçbir zaman tutmayan hedef enflasyona göre ücret belirleme çabasıdır. İşte asgari ücretle önümüze koydukları bu politikalar, yani hedef enflasyona göre ücret belirleme anlayışı, yarın iş yerlerimizde toplu sözleşmelerde de karşımıza çıkabilir. O nedenle bizler emeğimizin karşılığını almak, insanca ücret için yürüyoruz." dedi.

"Birimizin canının sıkıldığı yerde diğerimiz onun omzundan tutup kaldıracak"

Yaşanan ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Evet, bazen canımız sıkılıyor. Ülkede işler çok iyi gitmiyor. Hepimiz geçim derdiyle karşı karşıyayız. Evimize ekmek götürmekte, tencereyi kaynatmakta, çocuklarımızı okula gönderirken harçlık vermekte; onların beslenme çantasına bir yumurta, bir mandalina, bir muz koymakta zorlanıyoruz. Evet, canımız sıkılıyor. Bazen umudumuzu yitirdiğimiz de oluyor. Ama birimizin canının sıkıldığı yerde diğerimiz onun omzundan tutup kaldıracak. Ve bu mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Bir kez daha söylüyoruz: Biz varsak umut var. DİSK varsa umut var. DİSK yürürse umut büyür. Hep birlikte umudu büyütmeye çağırıyoruz"