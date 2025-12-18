DİSK/Çerkezoğlu'ndan Bakan Işıkhan'a asgari ücret tepkisi

DİSK Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'de çalışma yaşamına ilişkin sosyal diyalog mekanizmalarının yasal mevzuat ve kurumsal geleneklerle şekillendiğini belirtti. İşçi kesiminin uzun yıllardır üç konfederasyon tarafından temsil edildiğini vurgulayan Çerkezoğlu, DİSK'in sosyal diyalog mekanizmalarının kurucu ve asli bileşenlerinden biri olduğunu kaydetti.

Çerkezoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Türkiye’de çalışma yaşamına ilişkin sosyal diyalog mekanizmaları hem yasal mevzuatla hem de kurumsal geleneklerle şekillenmiştir. Bu çerçevede işçi kesimi uzun yıllardır DİSK’in de aralarında bulunduğu üç konfederasyon tarafından temsil edilmektedir. DİSK, sosyal diyalog mekanizmalarının yasalarla tanımlanmış, kurucu ve asli bileşenlerinden biridir. DİSK, Üçlü Danışma Kurulu, SGK ve İŞKUR başta olmak üzere, çalışma yaşamına ilişkin pek çok kurul ve platformda üye ve doğal delege olarak yer almakta, işçi sınıfının hak ve taleplerini bu zeminlerde de temsil etmektedir.

"DİSK’in asgari ücret tespit sürecinde görüşüne başvurulmaması ayrımcı bir uygulamadır"

Asgari ücret süreci de dahil olmak üzere, çalışma yaşamına dair temel kararların alındığı mekanizmalarda dışlayıcı yaklaşımlar, sosyal diyaloğun temel ilkelerine aykırıdır. Masada olmamasına rağmen yıllardır asgari ücret konusunda mücadelenin içinde olan, raporlar hazırlayan, somut önerileri olan DİSK’in asgari ücret tespit sürecinde görüşüne başvurulmaması ayrımcı bir uygulamadır. Bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın ayıbıdır. Çalışma Bakanı’nın bu tutumunu protesto ediyor, kendisini sosyal diyaloğun ruhuna uygun davranmaya, çalışma hayatının taraflarını tanımaya ve saygıya davet ediyoruz.

Bizler işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda ve hayatın her alanında işçi sınıfının sesi olmaya, mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 21 Aralık'ta İstanbul Kartal’dan yola çıkarak, yol boyunca duraklarımızda örgütlü örgütsüz tüm sınıf kardeşlerimizle buluşarak, ayın 23'ünde Ankara'da olacağız. Türkiye’nin tüm değer ve güzelliklerini üretip, açlık ve yoksulluğa mahkûm edilen tüm sınıf kardeşlerimiz adına orada olacağız. Görmezden gelinmek istenen milyonların umutlarını Ankara’ya taşıyacağız. Duymazdan gelinen milyonların sesini soluğunu Ankara’ya taşıyacağız. Bilmezden gelinen insanca yaşanacak ücret, gelirde adalet, vergide adalet taleplerimizi Ankara'ya taşıyacağız. Herkes görecek, herkes duyacak, herkes bilecek!"