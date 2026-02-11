Cesaret ‘unicorn’ olmak değil oyun alanını değiştirebilmek

MERVE YİĞİTCAN

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 9'uncu Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK'26), "Future: Today" temasıyla dün gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu da yer alırken, açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, dünyanın geçmişte olduğu gibi bugün de bir geçiş döneminde olduğunu, geçiş dönemlerinin de yeni elitlerin, yeni liderlerin doğduğu zamanlar olduğunu söyledi.

Genç kuşağın bu boşluğu doldurma iddiasına sahip çıkmak zorunda olduğunu kaydeden Özdemir, genç iş insanlarına hitaben, “Geleneksel iş dünyası yani 20. yüzyıl diye bahsettiğimiz kar maksimizasyonu üzerine kurulmuştu. Eski sistemin iş adamına sorduğu tek soru 'ne kadar kazandın’ sorusuydu. Ama öyle zannediyorum ki sizin sorunuz 'daha farklı ne inşa etti?' olmalı öncelikle. Yalnızca şirket kuran değil, aynı zamanda pazarlar, sektörler hatta etik ticarette, etik kurallar inşa eden bir kuşak olmalısınız. Anlam üretmeyen sadece rakamlarda kalan büyümeyi reddetmenin sosyoekonomik katmanlara dağılmayan bilgiyi dikkate almamalı. İnsan onurunu zedeleyen verimlilik modelini terk etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

“Güç ve anlam mimarisi kurgulanmalı”

Genç iş insanlarının görevinin sadece şirket kurmak olmadığını, yeni toplum modelleri ve yeni toplum anlayışı oluşturmak olduğunu vurgulayan Özdemir, geçmişte cesaretin risk almak olduğunu, bugün ise cesaretin etik kalabilmek, kısa vadeli kazanca hayır diyebilmek ve daha adil bir düzen için, daha adil bir sistem için mevcut sistemin içerisinde zorlayıcı olabilmek olduğunu dile getirdi.

Özdemir, “Bugün cesaret aslında ‘unicorn’ olmak değil mevcut oyun alanını değiştirebilmektir. Çünkü kolay olan para kazanmak, zor olan ise anlamlı bir miras ardımızda bırakabilmektir” diye konuştu. Önümüzdeki on yıllar şirketlerin değil teknolojinin, etik kuralların ve finans bloklarının belirleyici olacağı yıllar olacağına dikkat çeken Özdemir, şöyle devam etti: “Yapay zeka altyapısını kuran şirketler bugün olduğu gibi devletlerden daha güçlü enerji dönüşümünü yöneten girişimciler devletlerden daha çok jeopolitiği değiştirme kapasitesine sahip olacaklar. Veri ekonomisini kontrol edenler tüm dünyadaki kültürü ve siyaseti belirleyecekler. Bu yüzden genç iş insanları artık sadece ekonomik aktör değil aynı zamanda jeopolitik aktör olmak zorunda. Türkiye'nin iddiası da o ki bunlar siz olmalısınız. Önceki kuşaklar sadece oyuna katıldı. Siz ise oyunu yeniden yazmalısınız. Sizden önceki kuşaklar servet biriktirdi. Siz güç ve anlam mimarisi kurgulamalısınız. Sizden önceki kuşaklar küreselleşti. Siz ise bizi bu alıştığımız kavramlardan kurtarmalı, bambaşka bakış açıları katmalısınız. Bu hikayenin yazarları sizlersiniz. Bu çağın mimarları da sizlersiniz.”

2025’te erken aşama girişimlere 700 milyon dolarlık yatırım yapıldı

Kongrenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye’de 2025 yılında erken aşamadaki teknoloji girişimlerine 700 milyon dolara yakın yatırım yapıldığını söyledi. Girişimcilerin bir toplumda çok fazla bulunan bir profil olmadığını belirten Dağlıoğlu, bu yüzden iyi girişimcinin en kıymetli varlıklardan biri olduğunu dile getirdi. Dağlıoğlu, bütün ekonominin dinamosunun aslında iyi girişimciler olduğuna dikkati çekerek, "Niye? Bütün o üretim faktörlerini bir araya getirecek, o işte liderlik ettiği takıma bir değer ortaya koydurtup bunu da bir ticari gelire dönüştürecek kişi aslında bu iyi girişimci oluyor. Biz de kamu perspektifiyle devlet olarak bunun farkındayız ve sizlerin, girişimcilerin, iyi girişimcilerin yanındayız. Burada kamunun ve kamu iştiraki olan şirketlerimizin uyguladığı birçok programla, politikayla ülkemiz son dönemde, özellikle son 10-15 yılda büyük mesafe kat etti. Özellikle teknoloji girişimciliği alanındaki büyük