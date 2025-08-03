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Çeşme Belediyesi arsa satacak: İşte lokasyonlar ve satış fiyatları...

İzmir'deki Çeşme Belediyesi Alaçatı ve Musalla Mahalleleri'nde konut arsaları satışı yapacak.

Haber Merkezi
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Çeşme Belediyesi arsa satacak: İşte lokasyonlar ve satış fiyatları...
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Popüler tatil lokasyonlarından İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı ve Musalla mahallelerinde konut alanı olarak kullanılmak üzere arsa satışları yapılıyor.

Çeşme Belediye Başkanlığı, Musalla mahallesindeki 5164 ada 4 ve 5 parseldeki arsaları 38 milyon lira muhammen bedelle, Alaçatı'da yer alan 3656 ada 1 ve 2 parseldeki arsaları ise 37 milyon 500 bin liraya satıyor.

Arsalar büyük değil

Alaçatı'daki arsaların büyüklükleri 416 ve 452 metrekare. Musalla'da bulunan arsalar ise 780 ve 763 metrekare boyutlarında. Her iki mahalledeki arsaların komşu parsellerinde villalar bulunuyor.

Denize olan uzaklıkları kuş uçuşu ölçümüyle yaklaşık 1.5 kilometre seviyelerinde.

Satışlar 18 Ağustos'ta

4 parselin satışı 18 Ağustos 2025'te saat 14:30 ile 15:15 arasında gerçekleştirilecek.

Rakam yanlış yazılmış

NTV'de yer alan habere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Alaçatı'daki arsa için muhammen bedel 19.00,000,00 TL bedelle satışa çıkacağı belirtilmiş. Matematikte karşılığı olmayan bu rakamın düzeltilmesi bekleniyor.

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