Çeşme’de yılbaşı hareketliliği: Otellerde doluluk yüzde 85 oldu

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Ege’nin kıyı ilçelerine yöneldi. Çeşme’de kış sezonu için hazırlıklar tamamlanırken, otel ve pansiyonlarda doluluk oranları artmaya başladı. Bölgedeki yoğunluğun yılın son gününde üst seviyeye çıkması bekleniyor. Ayrıca bu hareketlilik, ilçenin simgesi haline gelen taş evler ve dar sokaklara da yansıyor. Yılbaşı süslemeleriyle farklı bir görünüme bürünen sokaklarda, kapı girişlerine yerleştirilen ışıklandırmalar, yılbaşı figürleri ve çeşitli süslemeler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kış atmosferiyle bütünleşen tarihi mimari, tatilcilere alternatif bir yılbaşı deneyimi sunarken, işletme sahipleri talebin yüksek olduğunu ve doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde tam kapasiteye ulaşacağını öngörüyor.

"Talepler bu yıl oldukça erken başladı"

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, ilçedeki yılbaşı hazırlıklarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Rezervasyonların geçen yıla oranla çok daha hızlı ilerlediğini belirten Belge, "Yılbaşı için oteller, aralık ayının başından itibaren tüm hazırlıklarını tamamladı. Fiyatlar belirlendi, süslemeler yapıldı; hem çocuklara hem de ileri yaş gruplarındaki misafirler için tüm planlamalar hazır. Çeşme Belediyesi tarafından yol ve meydanlardaki süsleme çalışmaları devam ediyor. Hareketli bir yılbaşı bekliyoruz. Şu anda açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 85’e ulaşmış durumda. Önümüzde yaklaşık bir hafta var ve bu oranın yüzde 90’ı aşacağına inanıyorum. Talepler bu yıl oldukça erken başladı; yaklaşık bir aydır sürüyor ve geçen yıla kıyasla çok daha hızlı bir giriş yaşandı. Bu durum hem esnafımız hem otelcilerimiz hem de bölgemiz için sevindirici bir tablo ortaya koyuyor" dedi.

"Çeşme her bütçeye uygun seçenekler sunuyor"

Çeşme’nin her bütçeye uygun seçenekler sunduğuna ve yüksek hizmet kalitesine dikkat çeken Belge, "Çeşme’de yılbaşında herkes için yapılabilecek çok şey var. Çocuklar için özel olarak hazırlanan mini kulüpler, gençler için sokak partileri ve Alaçatı’nın kendine özgü atmosferi öne çıkıyor. Orta yaş ve üzeri misafirler ise otellerde düzenlenen gala programlarını tercih ediyor. Amacımız dolu dolu bir yılbaşıyla 2026’ya güçlü bir giriş yapmak ve önceki yılları aratmayacak bir yoğunluk yakalamak. Erken rezervasyonlar kasım başında başladı ve geçen yıla göre daha hızlı ilerliyor. Ayrıca Çeşme’de her bütçeye uygun tatil imkanı bulunuyor; iki kişilik odalarda 5 bin liradan 15-20 bin liraya kadar farklı seçenekler mevcut. ’Çeşme’de kişi başı 30 bin liradan başlayan fiyatlar var’ algısı gerçeği yansıtmıyor. Otellerimizin tamamı temiz, hizmet kalitesi yüksek ve kullanılan ürünler güvenilir. Çeşme; havası, suyu, insanı ve doğasıyla pırlanta gibi bir yer ve bu değeri doğru anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.