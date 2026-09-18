Çetin Boya, otomotiv ve endüstriyel boyada teknolojiye odaklandı

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Kocaeli, Gebze’de faaliyet gösteren Çetin Boya, 1996 yılında kurulduğu günden bu yana otomotiv başta olmak üzere farklı üretim endüstrilerine yönelik yenilikçi boya çözümleri sunuyor. Endüstriyel üretimde ihtiyaç duyulan boya ve renk seçimlerine yönelik danışmanlık hizmeti veren firma, boya karışımı ve renk uygulamalarında müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyor.

Otomotiv ve endüstriyel boya pazarında öne çıkan ürün gruplarını belirten Çetin Boya Yönetim Kurulu Üyesi Celal Fırat Çetin, “Otomotivde hızlı kuruyan vernikler, yüksek kapatıcılığa sahip bazkatlar, 2K akrilik sonkatlar ve dolgu gücü yüksek astarlar öne çıkıyor. Endüstriyel tarafta ise epoksi astarlar, poliüretan sonkatlar, doğrudan metale uygulanabilen sistemler, marin boyaları, zemin epoksileri, intümesan boyalar ve yüksek korozyon dayanımlı kaplamalar daha fazla talep görüyor” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin boya sektöründeki birçok süreci dönüştürdüğüne dikkat çeken Çetin, “Dijitalleşme; renk hazırlama, stok takibi, sipariş yönetimi, teknik dokümantasyon ve müşteri hizmetleri gibi birçok süreci değiştiriyor. Yapay zekâ destekli renk ölçüm cihazlarımızla renk varyantlarını daha hızlı analiz edebiliyor ve hazırlanan formülleri kayıt altında tutabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde yapay zekânın tüketim tahmini, stok planlaması ve teknik ürün seçiminde daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz” dedi.

Sektörde sürdürülebilirlik kriterleri öne çıkıyor

Üreticilerin boya tercihlerinde sürdürülebilirlik kriterlerinin giderek daha fazla öne çıktığını vurgulayan Çetin, “Üreticiler daha düşük VOC içeren, yüksek katı maddeli, su bazlı, daha az enerjiyle kürlenen ve uzun kullanım ömrü sağlayan ürünlere yöneliyor. Sürdürülebilirliği yalnızca ürün içeriğiyle değil; düşük sarfiyat, daha az uygulama katı, daha az atık ve yüzeyi daha uzun süre korumasıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu. Çetin Boya’nın gelecek dönem hedeflerine ilişkin Çetin, “Ataşehir ve Gebze Hasköy şubelerimizin ardından İMES Dilovası’nda açacağımız yeni şubeyle hizmet ağımızı üç şubeye çıkaracağız. AkzoNobel’in Axalta ile planlanan birleşmesinin de ürün çeşitliliği, Ar-Ge ve renk teknolojileri açısından şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 30 yıllık tecrübemizi yapay zekâ destekli renk teknolojilerimiz, genişleyen ürün portföyümüz ve ihracat hedeflerimizle birleştirerek müşterilerimize daha hızlı, yenilikçi ve kapsamlı çözümler sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Elektrik araçlar dönüşümde etkili oldu"

Elektrikli araçların boya sektöründeki dönüşümde önemli bir etken olduğunu ifade eden Çetin, "Elektrikli araçlarda batarya ve elektronik bileşenler nedeniyle daha düşük sıcaklıkta ve daha kısa sürede kürlenen ürünlerin önemi artıyor. Alüminyum, plastik ve kompozit parçaların yaygınlaşması da yüzeye özel astar ve kaplama ihtiyacı oluşturuyor. Batarya kutularında ise yangın, ısı, kimyasal ve korozyon dayanımı sağlayan özel kaplamalar öne çıkıyor" dedi. Renk teknolojilerinin otomotiv ve endüstriyel boya sektöründe hız ve doğruluk açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çetin, "Çetin Boya olarak yapay zekâ destekli renk okuyucu cihazlar, dijital renk veri tabanları ve bilgisayarlı boya hazırlama sistemleri kullanıyoruz. Bu teknolojiler sayesinde en uygun renk formülüne daha hızlı ulaşarak yeniden boyama riskini, boya sarfiyatını ve işçilik kaybını azaltıyoruz. Özellikle metalik, sedefli ve çok katmanlı renklerde cihaz teknolojisini deneyimli renk personelimizin bilgisiyle birleştiriyoruz" diye konuştu.