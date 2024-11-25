Cevdet Akçay, Citi'nin Türkiye konferansına katıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Londra'da Türkiye konferansına katıldı. Rutin bir yatırımcı toplantısı niteliğinde olan konferans basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bloomberght'den Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun haberine göre, konuşmasında Akçay'ın TCMB'nin politika metinlerine bağlı kaldığı belirtildi. Akçay'ın birkaç saat süren konuşmasının ardından toplantıya küçük gruplar halinde devam edildiği bildirildi.

TCMB yetkilileri Londra'da yatırımcı görüşmelerine önümüzdeki günlerde de devam edecek. Aralık ayında Londra'da başka bir yatırımcı toplantısının daha gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

TCMB faiz indirimlerine başlamaya hazırlanırken, bu dönemde yabancı yatırımcılarla da iletişimini hızlandırdı.