Cevdet Akçay, Hong Kong’da küresel yatırımcılarla buluşuyor
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay, 25-27 Mart'ta HSBC Küresel Yatırım Zirvesi'nde konuşacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, HSBC Küresel Yatırım Zirvesi'nde konuşacak.
Hong Kong'da "Küresel Ekonomiyi Bağlayan Yeni Ağlar" başlığıyla 25-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan zirveye, Akçay'ın yanı sıra birçok üst düzey siyasi, ekonomi ve şirket yetkilisi katılacak.
Zirvede konuşmacılardan bazıları ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Leel Brainard, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mario Draghi, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu Jorge Familiar, Moody's Başkanı Robert Fauber, eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne olacak.