Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na adım atarken, altyapı yatırımlarından eğitime, sağlıktan sanayiye, tarımdan ticarete kadar birçok alanda önemli dönüşümler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı, Şanlıurfa’da açıklandı. Plan kapsamında 9 ili kapsayan bölgeye 198 proje kapsamında 496.2 milyar lira kaynak aktarılacak.

1 trilyon 40 milyarlık yatırım

GAP Eylem Planı toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de yer aldığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar da katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu da Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Yılmaz, GAP bölgesinde 2003-2024 döneminde güncel fiyatlarla yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını söyledi. Yılmaz, GAP ihracatının 20 kat arttığını belirterek, “2002 yılında bölgeden yapılan ihracat sadece 689 milyon dolar iken 20 kat artış göstererek 2023 yılı sonu itibarıyla 13,7 milyar dolara yükseldi” dedi.

Bölgede sanayi sitesi sayısı 40’a yükseldi

Bölgede, 2004 yılında 1 milyon 299 istihdam edilen kişi sayısının 2023 sonu itibarıyla 2 milyon 421 bine yükselerek yaklaşık 1.9 katına çıktığını belirtti. Yılmaz, toplam bin 263 km’si eylem planları döneminde (2008’den sonra) olmak üzere bin 496 km sulama ana kanalı hizmete hazır hale getirildiğini belirtti. Yılmaz, “GAP’ın hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla bölgenin sanayi altyapısı geliştirilmiş ve girişimcilere uygun yatırım ortamları hazırlandı. Bölgedeki organize sanayi bölgesi sayısı 20’ye, sanayi sitesi sayısı 40’a yükseldi. Yeni GAP Eylem Planı, akıllı tarım, yüksek teknolojili üretim ve yenilikçi teşvik programlarıyla bölgeyi sürdürülebilir kalkınmanın örnek bir merkezi haline getirecektir” açıklamasını yaptı.

Suriye’de yeni dönem

Yılmaz, “Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu projesi, Suriye’de oluşan yeni dönemin getireceği imkanlar tüm ülkemizin refahını artıracaktır. Bu gelişmelerden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz ise daha fazla istifade edecektir. Yeni lojistik imkanlarla sanayide ve ticarette daha yüksek seviyelere çıkılacaktır” diye konuştu.