Cevdet Yılmaz: Azalan cari açık dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan cari işlemler verisi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, X hesabından, "Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor” dedi.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

Dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın 2024 yılı ağustos ayında da korunduğunu görüyoruz.

Cari işlemler dengesi 2024 yılı haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdi. 2024 yılı ağustos ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 11,25 milyar dolara geriledi.

Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız Ekonomi Programımızın etkinliğini göstermektedir.

Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP’de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz."