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Cevdet Yılmaz: Beklentiler programa güvenin arttığını gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Beklentiler programa güvenin arttığını gösteriyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl Haziran’da başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor." dedi.

Yılmaz, bugün açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ile ilgili olarak X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor.

Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl Haziran’da başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor. 

Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz.

Rezervlerimiz 160 milyar doların üzerinde, KKM geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında.

Enflasyon oranı gerilerken, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamımız artmaya devam ediyor.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar içinde, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı sosyal refah için çalışmaya devam edeceğiz."

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