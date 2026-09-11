Cevdet Yılmaz: Cari açığı gelecek yıl yüzde 2'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun 4. Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'nde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın etkilerinin nispi olarak azalmasıyla daha olumlu bir perspektife ulaşılacağını düşündüklerini belirten Yılmaz, enflasyonla mücadelenin yalnızca para politikasıyla yürütülemeyeceğini söyledi.

Yılmaz, "Para politikalarının yanı sıra maliye ve arz yönlü politikalarla komple bir politika setiyle konuya yaklaşıyoruz. Bunu OVP'de de vurguladık" dedi.

Sosyal konut ödeneği 250 milyar TL'ye çıkarıldı

Arz yönlü politikalarda konut, gıda ve ulaşım konularına yoğunlaştıklarını belirten Yılmaz, 500 bin konut ve kiralık konut kampanyasının devam ettiğini, programın artırılarak sürdürüleceğini söyledi.

Sosyal konut ödeneklerinin bütçede yüzde 150 artırıldığını ifade eden Yılmaz, ödeneğin 100 milyar TL'den 250 milyar TL'ye yükseldiğini kaydetti.

Gıda konusunun gündemlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, sulama yatırımlarına ayrılan kaynağın 100 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Ulaşımda savaşın etkisinin bulunduğunu kaydeden Yılmaz, yerel yönetimlerin özellikle şehir içi ulaşımda çok yüksek artışlar yaptığının gözlemlendiğini ve bu konuda farklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

2027 enflasyon hedefi yüzde 21

Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi arz yönlü tedbirlerle birlikte sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek gelecek yıl enflasyonu yüzde 21'e düşürmeye yönelik politikaların paylaşıldığını söyledi.

2023'te başlatılan yeni OVP döneminde önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Yılmaz, toplam mevduat içinde Türk lirasının payının son 34 yılda yüzde 31,6'dan yüzde 61,5'e yükseldiğini belirtti.

Kur Korumalı Mevduat mekanizmasının yumuşak bir geçişle sonlandırıldığını ve sıfırlandığını ifade eden Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin geçmişe göre çok daha güçlü hale geldiğini kaydetti.

CDS 220 puanın altına geriledi

Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının güçlendiğini söyleyen Yılmaz, ülke risk priminin birkaç yıl önce 700 puan civarında bulunduğunu, bugün ise 220 puanın altına gerilediğini belirtti.

Yılmaz, savaş olmasaydı CDS'in 200 puanın altına doğru ilerlemesinin mümkün olabileceğini söyledi. Risk primi düştükçe kamu ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kaynak için daha az faiz ödediğini vurguladı.

Cari işlemler hesabının sağlıklı seviyelerde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, geçen yıl cari açığın millî gelire oranının yüzde 2'nin altında olduğunu, bu yıl savaşın etkileriyle oranın yüzde 3,2 civarında beklendiğini açıkladı. Yılmaz, gelecek yıl cari açığı yeniden yüzde 2'nin altına taşımaya çalışacaklarını söyledi.

Deprem harcamaları 104 milyar dolara ulaşacak

Yılmaz, bu yıl sonu itibarıyla depremin yaralarının sarılması için yapılan ek harcamanın 104 milyar dolara ulaşacağını bildirdi.

Son üç yılda yaklaşık 455 bin konutun inşa edildiğini belirten Yılmaz; yollar, hastaneler, okullar ve organize sanayi bölgeleriyle 11 şehrin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Yılmaz, deprem harcamalarının mali yükünün süreceğini ancak zaman içinde bütçedeki payının azalacağını ifade etti.

2027 büyüme tahmini yüzde 4,2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 için yüzde 3,3 olarak tahmin edilen büyümenin 2027'de yüzde 4,2'ye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Yüzde 4,2'nin yüzde 4,8 seviyesindeki tarihsel ortalamanın ve potansiyel büyümenin altında olduğunu belirten Yılmaz, enflasyonla mücadele edilen dönemde büyüme ile fiyat istikrarının birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.