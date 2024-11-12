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Cevdet Yılmaz: Cari dengedeki iyileşmeyle borçlanmanın maliyeti düşmektedir

Cevdet Yılmaz, açıklanan ödemeler dengesi verileriyle ilgili değerlendirmesinde, “Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyaç hızla azalırken, risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir” dedi.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Cari dengedeki iyileşmeyle borçlanmanın maliyeti düşmektedir
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonunda yüzde 1,7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Yılmaz, bugün açıklanan ödemeler dengesi verileriyle ilgili X hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Yılmaz şu mesajları verdi:

"Cari işlemler dengesi 2024 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarından sonra Eylül ayında da yaklaşık 3 milyar dolar fazla vermiştir. 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık 9,7 milyar dolara gerilemiştir.

 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 30,9 milyar dolara ulaşırken, hizmetler dengesinde verilen fazla 3,2 milyar dolar artmıştır.

Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyaç hızla azalırken, risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir.

Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız Ekonomi Programımızın etkinliğini göstermektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve OVP kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle 2024 yıl sonunda OVP’de yüzde 1,7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."

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