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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz

Cevdet Yılmaz, politikaları şekillendirme ve uygulama aşamasında reel sektörle istişare içinde hareket ettiklerini belirterek, "Bir yandan enflasyonu düşürme yolunda mesafe alırken diğer yandan dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıkladı. TCMB verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, reel kesim güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şunları kaydetti:

"Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen reel kesimin gösterdiği dinamizm geleceğe dönük makro politika çerçevemizi destekliyor.

Politikalarımızı şekillendirme ve uygulama aşamasında reel sektörle istişare içinde hareket ediyoruz.

Bir yandan enflasyonu düşürme yolunda mesafe alırken, diğer yandan dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile geleceğimizi sağlam zeminde inşa etmeye ve istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz."

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