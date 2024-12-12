Cevdet Yılmaz: Dış finansmandaki güçlü görünüm korunurken, rezervlerimiz de artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler dengesinin ekim ayında 1,9 milyar dolar pozitif seviyesiyle 2024 yılında üst üste 5 aydır fazla vermeye devam ettiğine işaret ederek, " Yıllıklandırılmış cari açık, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla 7,7 milyar dolara gerilemiştir. Hizmetler dengesi, dış ticaret açığındaki iyileşmeyi destekliyor." dedi.

Yılmaz, ödemeler dengesi verisinin açıklanmasının ardından, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" Cari İşlemler Dengesinde Olumlu Seyir Devam Ediyor.

Cari işlemler dengesindeki iyileşme, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor.

Ekim ayı verileri güçlü performansı ortaya koyuyor

• Zayıf dış talep görünümü ve TL’deki reel değerlenmeye rağmen cari işlemler dengesindeki iyileşme ekim ayında da sürmüştür.

• Cari işlemler dengesi ekim ayında 1,9 milyar dolar pozitif seviyesiyle 2024 yılında üst üste 5 aydır fazla vermeye devam etmektedir.

• Yıllıklandırılmış cari açık, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla 7,7 milyar dolara gerilemiştir.

Hizmetler dengesi, dış ticaret açığındaki iyileşmeyi destekliyor.

• 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

• Hizmetler dengesinde verilen fazla, bu dönemde 3,4 milyar dolar artmış, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet gelirleri 112,5 milyar dolara ulaşmıştır.

Dış finansmandaki güçlü görünüm korunurken, rezervlerimiz de artıyor.

• Portföy girişi ekim ayında 5,5 milyar olarak gerçekleşmiş, rezervlerimiz 4,9 milyar dolar artmıştır.

Ekonomi programımızı etkin bir şekilde uyguluyoruz

• Makroekonomik göstergelerden elde edilen olumlu sonuçlar, uyguladığımız Ekonomi Programımızın etkinliğini ortaya koymaktadır.

• Büyümede talep bileşenlerinin seyri ve dış ticaret açığındaki azalma, enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini teyit etmektedir.

• Yeniden dengelenme politikaları ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.”