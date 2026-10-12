Cevdet Yılmaz duyurdu: Toplu taşıma zamlarına enflasyon sınırı geliyor

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Enflasyondaki düşüş eğilimi sürerken yıllık oran yüzde 30’un altına geriledi. Makroekonomik istikrarı sağlamaya yönelik adımların etkileri görülmeye devam ediyor. Dezenflasyon süreci ilerlese de hizmet sektöründeki fiyat artışlarının yarattığı katılık, enflasyon üzerindeki baskısını koruyor.

Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Yılmaz, yerel yönetimlerin kent içi ulaşım fiyatlarını enflasyonun üstünde belirlediğini ve bunun da dezenflasyon sürecini etkilediğini belirtti. Yılmaz "Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı." ifadesini kullandı.

İstanbul'da toplu taşıma fiyatları ne kadar?

İstanbul'da tam bilet 46,20 lira, öğrenci 22,55 lira, 30 yaş üstü öğrenci 41,58 lira, sosyal kart ise 33,08 lira seviyesinde. Metrobüs ise 33,08 liradan başlayıp gidilecek durak sayısına göre 68,59 liraya kadar çıkıyor.

Ankara'da toplu taşıma ücretleri ne kadar?

Ankara’da 23 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli toplu taşıma ücretleri, EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Başkentray ile özel halk otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

Başkent Kart ile tam biniş ücreti 40 TL, indirimli biniş ücreti 20 TL olarak uygulanıyor. Tam aktarma ücreti 20 TL, indirimli aktarma ücreti ise 12 TL. Kredi kartıyla biniş 46 TL, NFC ile cep telefonundan biniş 45 TL olurken, öğretmenler için biniş ücreti 30 TL, aktarma ücreti 15 TL olarak belirtiliyor.

İzmir'de toplu taşıma ücretleri ne kadar?

İzmir’de toplu taşıma ücretleri, kullanılan kart türüne ve ulaşım aracına göre değişiyor. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 35 TL, genç ve öğrenci tarifesi 17,50 TL, öğretmen ücreti 23,50 TL, 60 yaş tarifesi ise 29 TL olarak uygulanıyor. Temassız kredi veya banka kartıyla yapılan binişlerde ücret 39 TL’ye çıkıyor.

İZBAN’da tam biniş ücreti 40 TL, genç yolcular için 16,50 TL, öğretmenler için ise 29,50 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca 20 kilometreyi aşan yolculuklarda mesafeye göre kilometre başına ek ücret alınıyor.