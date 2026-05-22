Cevdet Yılmaz: Ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans programında konuştu.

Yılmaz, "Türkiye Uluslararası Yatırım açısından önemli konumda" derken, ekonomi programını kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Ülkemizi üst seviyeye taşıyacağız” dedi.

Cevdet Yılmaz, “Kurumlar vergisini yüzde 12,5'e indirdik, Türkiye üretim merkezi olabilecek konumda. Gündelik gelişmelerin etkileri geçici. Türkiye Uluslararası Yatırım açısından önemli konumda” derken, temel önceliklerinin makro finansal istikrarı sağlamak, enflasyonu düşürmek ve dengeli, sürdürülebilir büyümeyi korumak olduğunu söyledi.

“Üreten sektörler stratejik bir tercih”

Yılmaz, imalatçı, sanayici ve tarımsal üretim yapanlar için kurumlar vergisini yüzde 12,5'e çektiklerini açıkladı. "Üreten sektörlerden vazgeçemeyiz, bu stratejik bir tercih" diyen Yılmaz, transit ticarete yeni teşvikler getirildiğini, Uluslararası Finans Merkezi'ne ayrıcalıklı destekler eklendiğini ve dijital şirket kurulumunun kolaylaştırıldığını belirtti.

Türkiye'nin küresel yatırımlardan aldığı yüzde 1'lik payı yetersiz bulan Yılmaz, bunu ilk aşamada yüzde 1,5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Doğrudan yatırım girişinin 12,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, 30 milyar dolar perspektifiyle başlatılan yeni teşvik sisteminin önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

“Bankacılık sektöründe halen büyüme potansiyeli var”

Bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, katılım bankacılığının 4,2 trilyon liraya ulaştığını, bankacılık sektöründe halen büyüme potansiyeli bulunduğunu belirtti. Mart 2026 itibarıyla sermaye yeterlilik oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin güçlü bir bankacılık sistemine sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz, reel sektör ile finans sektörünün birbirini tamamladığını vurgulayarak, reel sektör büyüyüp geliştikçe finans sektörünün de büyüyeceğini kaydetti.

Türkiye dünyanın 16’ıncı büyük ekonomisi

Yılmaz, yıllıklandırılmış mal ihracatının 276 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını ifade etti. Türkiye ekonomisinin geçen yıl 1,6 trilyon dolara çıktığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin nominal dolar bazında dünyanın 16'ncı, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci büyük ekonomisi olduğunu kaydetti.

Doğrudan yatırım girişinin 12,6 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası yatırım açısından cazip ülkeler arasında yer aldığını söyledi.