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Cevdet Yılmaz: Ekonomimizin şoklara karşı direnci artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesinin ekonominin şoklara karşı direnci artırdığını belirtti.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Ekonomimizin şoklara karşı direnci artıyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesi ile ekonomimizin şoklara karşı direnci artmakta, makro finansal istikrarımız güçlenmeye devam etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, X hesabından bugün açıklanan ödemeler dengesi verisi ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Cari açık mart ayında 4,1 milyar dolar gerçekleşerek, yıllıklandırılmış cari açık 12,6 milyar dolar ile yatay seyrini sürdürmektedir.  Bu değerler cari açığın OVP hedeflerimizin altında gerçekleşeceğini, döviz ihtiyacının düşük seviyelerde seyredeceğini ve rezerv birikiminin devam edeceğini göstermektedir.

Zorlu dış koşullara rağmen, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının olumlu seyri ile ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin güçlü yapısı cari açığın önümüzdeki dönemde sürdürülebilir seviyelerde kalmasına yardımcı olacaktır.

Uluslararası doğrudan yatırımlardaki ve rezervlerimizdeki artış cari açığın finansman kalitesini yükselterek, yıl genelinde dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlayacaktır."

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