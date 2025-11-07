Cevdet Yılmaz: Enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine koyduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'daki temaslarını sürdürüyor.

Yılmaz, Belem’de COP30 Liderler Zirvesi Enerji Dönüşümü Oturumu’na katıldı. Yılmaz konuşmasında, "Ülkemizin bu alandaki vizyonunu paylaşmaktan memnuniyet duydum. Küresel ölçekte artan enerji talebini karşılarken güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir enerji arzı ancak bütüncül bir yaklaşımla sağlanabilir. Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Dışa bağımlılığı azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik"

Yılmaz, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında kaydettiği ilerlemelere değinerek, "Hükümetlerimiz döneminde yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60’a çıkardık. Enerji verimliliği, teknoloji yatırımları ve kaynak çeşitliliğiyle dışa bağımlılığı azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik" dedi.

Cevdet Yılmaz, çevre dostu enerji üretiminde belirlenen hedeflerin altını çizerek, "Önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgâr kapasitemizi dört katına çıkaran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve yeni nesil teknolojileri odağına alan daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enerji dönüşümünde yapılan yatırımların ve bu alandaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Hidrojen stratejisi, enerji verimliliği programları ve yeni teknolojilere yaptığımız yatırımlarla adil, düzenli ve kapsayıcı bir enerji dönüşümünü mümkün kılan güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Sürdürülebilir bir enerji geleceği için küresel iş birliklerini önemsiyor, ortak sorumluluğumuzu güçlendirecek kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.