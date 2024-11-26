Cevdet Yılmaz: Enflasyon, zararlı etkileri kanıtlanmış bir meseledir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yaptığı konuşmada, enflasyon ve büyümeye yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, "Önümüzdeki dönem nispi olarak şartların daha iyi olacağı bir dönem olarak nitelendirilebilir” derken, “Temel amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, istikrarlı ortamda büyütmek ve gelirimizi adaletli bir şekilde dağıtmak” dedi.

“Enflasyon, zararlı etkileri kanıtlanmış bir meseledir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Enflasyon büyüme açısından da gelir dağılımı bakımından da zararlı etkileri hem ülkemizde hem tüm dünyada kanıtlanmış bir meseledir.

Enflasyonla mücadelede büyüme gibi açılardan zorluk yaşayabilirsiniz ancak enflasyonu düşürmeden öngörülebilirlik yaşayamazsınız, belirsizlikleri azaltamaz, enflasyonun oluşturduğu sisli ortamdan fırsatçılık yapanlarla mücadele edemezsiniz. Enflasyonu düşüreceğiz ki sürdürülebilir sağlıklı uzun vadeli büyüme sağlansın.

“Büyümenin nimetlerini tüm kesimlere yayacağız”

Türkiye'nin en büyük büyüme oranlarına yaklaştığı dönemler enflasyonun düşük olduğu dönemlerdir, bu gerçeği hepimizin görmesi lazım.

Enflasyonu düşüreceğiz, sürdürülebilir ortamda büyümemizi sağlıklı bir temelde geliştireceğiz, büyümenin nimetlerini de elbette tüm kesimlere yayacağız.

Bütüncül çerçeveye sahibiz, sadece para politikası ile hareket etmiyoruz, resmin bir parçasını oluşturuyor, para politikaları ile maliye politikaları ve yapısal dönüşümler, bu üç sac ayağı üzerine oturan bir programımız var. Bu yıl bütçe açığımızı 5'in biraz altında tamamlayacağız.

Maliye politikamız depreme rağmen oldukça dikkatli bir şekilde yönetiliyor."